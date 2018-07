En Sonndeg den Owend war d'Lëtzebuerger Hären-Nationalekipp am Basket op Zypern gefuerdert. Um Enn gouf et eng 89:76-Victoire.

Bei der Pre-Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2021 war d'Lëtzebuerger Nationalekipp am Basket e Sonndeg den Owend op Zypern op Besuch. D'Lëtzebuerger, déi keng Méiglechkeet méi haten, vir sech ze qualifizéieren, wollten d'Campagne awer mat engem Erfolleg ofschléissen, an no 3 Defaiten eng Victoire mat Heem huelen. Dat ass de Lëtzebuerger um Enn och gegléckt, si hu mat 89:76 gewonnen.Vun Ufank un hunn d'Lëtzebuerger Gas ginn a sou konnte si mat enger 23:17-Avance an den zweete Véierel starten. Bis d'Paus konnt d'Lëtzebuerger Selektioun hire Virsprong op 16 Punkten ausbauen, sou dass de Score an der Paus bei 45:29 stoung.No der Paus huet d'Delegatioun de Fuedem e bësse verluer an de Virsprong ass ëmmer méi geschmolt. Virum leschte Véierel waren Zyprioten erëm op 6 Punkten un de Lëtzebuerger drun a beim Stand vu 60:54 konnt een net viraussoen, wien d'Victoire géif mathuelen.Am leschten Véierel hunn d'Lëtzebuerger awer näischt ubrenne gelooss a konnten un déi gutt Leeschtung aus der éischter Halschent uknäppen. Um Enn wënnt Lëtzebuerg mat 76:89 op Zypern a verléisst d'Pre-Qualifikatioun mat enger Victoire.Um Donneschdeg haten d'Lëtzebuerger nach eng däitlech 58:80 Defaite géint Portugal agefuer. Hei nach eng Fotosgalerie vum Match:

D'Resultater aus dem Grupp C

Zypern - Portugal 69 : 67Portugal - Lëtzebuerg 91 : 85Lëtzebuerg - Zypern 53 : 67Portugal - Zypern 76 : 64Lëtzebuerg - Portugal 58:80Zypern - Lëtzebuerg 76-89