Wei steet et zu Lëtzebuerg mam Futsal? (01.07.2018) Fir de Futsal weider ze promovéieren, huet d'Organisatioun All Street Soccer zu Diddeleng op déi International Tour vu Ricardinho an Ortiz invitéiert!

De Ricardinho ass wuel dee bekanntste Futsal-Spiller vun der Welt an hien huet och scho vill erreecht: den Uefa-Futsal-Championnat gewonnen, 5-fache Meeschter an der Primera Division an zanter 2014 de beschte Futsal-Spiller vun der Welt."Ech sinn net fir d’éischt zu Lëtzebuerg. Ech hu Famill hei an e klengen Neveu. Ech hunn dës Geleeënheet natierlech genotzt, fir meng Famill kuerz ze besichen. Donieft freet et mech immens ze gesinn, wéi vill Leit Spaass um Futsal hunn", esou de Ricardinho.E Samschdeg den Owend gouf nach e Gala-Match mat dësen Top-Staren organiséiert, mee vill Leit hate sech leider am Centre Hartmann net op d'Tribüne gesat, wou den Ortiz an de Ricardinho hiert Kënne presentéiert haten.