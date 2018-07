ZAK geet dauchen! (01.07.2018) Fir déi 3. Kéier gouf dësen Dauchgang organiséiert ginn!

Zesummen aktiv ass eng Associatioun, déi am September 2008 gegrënnt gouf an onreegelméisseg Aktivitéiten organiséiert. Net nëmme Kanner mat engem Handicap kënnen drun deelhuelen, meejiddereen.Des Kéier stoung Tauchen um Programm. Fir déi 3. Kéier gouf dësen Dauchgang zesumme mam Super Aqua Sud vun Diddeleng organiséiert.Ier et an d'Waasser goung, gouf et awer nach e klenge Briefing vum Instrukter. Ënner Waasser ass et bekanntlech schwéier ze schwätzen, dowéinst gëtt mat Zeeche kommunizéiert.D'Begeeschterung nom Opdauchen war natierlech riseg an d'Spiller ënner Waasser si gutt ukomm.