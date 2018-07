Sport: Am meeschte gelies

Dee Kontrakt soll him ronn 131 Milliounen Euro abréngen. Virdrun hat de 14-fachen Allstar eng Offer fir eng Verlängerung bei de Cavs refuséiert.D'Lakers sinn zanter Joren um sportlechen Déifpunkt. De "King James" huet d'Cavaliers déi lescht 4 Joer all Kéiers bis an d'NBA-Finall bruecht.