Den éischte Saz war gutt fir de Gilles Muller (ATP 60) lassgaangen, dee sech mat 4:1 konnt ofsetzen. Ma dono ass den Amerikaner besser an de Match komm a konnt ophuelen, esou datt hien op 5:5 konnt bäikommen. Zum Schluss vum éischte Saz konnt sech de Lëtzebuerger awer mat 7:5 duerchsetzen.Am zweete Saz dunn genau de Contraire: Dem Amerikaner konnt mat 2:0 a Féierung goen. De Mulles koum nach bis op 3:4 bei, ma et sollt fir dëse Saz net duergoen. Zum Schluss konnt den Mmoh (ATP 119) sech mat 6:4 duerchsetzen.Dem drëtte Saz konnt kee vu béide Spiller säi Stempel opsetzen an alle Béid konnten ëmmer erëm hiren Opschlag duerchbréngen. Am Tie-Breack dunn hat de Gilles Muller d'Nues fir, entscheed dee mat 9:7 fir sech, a wënnt esou den drëtte Saz.De véierte Saz huet den Mmoh dominéiert a konnt dëse Mat 6:3 gewannen, nodeem hie scho 4:1 vir war.De fënneften an entscheedende Saz huet du gutt fir de Lëtzebuerger ugefaangen. Hie konnt säi Service duerchbréngen, den Amerikaner breaken an nees säi Service duerchbréngen, esou datt et ganz séier 3:0 stoung. Och dono huet de Gilles Muller de Saz dominéiert a konnt op 5:0 ausbauen. Den Mmoh konnt nach eng Kéier säi Opschlag duerchbréngen, dono huet de Mulles awer de Sack zougemaach.Am zweeten Tour spillt de Schëfflenger géint den däitsche Philipp Kohlschreiber (ATP 27).