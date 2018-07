© AFP Archivbild

Dat hunn d'Bild an d'Sport Bild en Dënschdeg wësse gedoen.



Den DFB hätt och no der Blamage an der WM-Gruppephas a Russland weiderhi Vertrauen an d'Aarbecht vum Löw.



De Jogi Löw hat den Trainerposten 2006, als Nofolger vum Teamchef Jürgen Klinsmann, iwwerholl. Den Héichpunkt vu senger Amtszäit hat hien 2014 mam WM-Titel a Brasilien. Den 58 Joer ale Löw hat säi Kontrakt am Mee schonn ëm 2 Joer, bis 2022, verlängert.