D'Schweden konnten an der leschter Partie vun der Gruppephas nawell iwwerzeegen, wéi si mat 3:0 géint Mexiko gewonnen hunn. Wann d'Schweden dëse Schwong mat an d'Partie um 16 Auer afléisse loosse kënnen, da kéint et fir d'Schwäiz, déi och eng gutt Gruppephas gespillt hunn, nawell schwéier ginn.Um 20 Auer kéint et dann zu enger ganz spannender Partie kommen, do spillt nämlech Kolumbien géint England. Nodeems d'Kolumbianer ee ganz schlechte Start erwëscht haten, hu si sech immens gesteigert a konnten awer nach als Gruppenéischte virukommen. D'Englänner hunn zwar de leschte Gruppematch géint d'Belsch verluer an awer konnten d'Englänner bis elo bei dëser WM iwwerzeegen, eleng den Harry Kane konnt schonns 5 Goler schéissen.