Aktuell leeft jo d'Weltmeeschterschaft a Russland an do hunn eis belsch Noperen nawell gutt Chancen, fir ze gewannen.

© Screenshot Youtube

Esou gesäit dat och ee belsche Fan, deen déi rout Däiwele mat ganzem Häerzen ënnerstëtzt. Muncher huet villäicht schonn ee Video vun him op Facebook gesinn. De belsche Futtball-Fanatiker séngt nämlech fir all Match ee Lidd fir d'Ekipp.An der Belsch ass hien och schonns emol beim Public Viewing opgetrueden an huet d'Leit do animéiert, fir déi belsch Ekipp unzefeieren.

Hei ee klenge Best of vu senge Videoen