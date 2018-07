De Weekend vum 5. August geet et an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball nees lass. En Dënschdeg huet d'FLF matgedeelt, wie wéini géint wie spillt. Um 1. Spilldag ass et direkt den Escher Derby tëscht der Jeunesse an der Fola, de Champion F91 Diddeleng reest bei den RM Hamm Benfica, de Vizechampion Nidderkuer spillt zu Rëmeleng an den Trainer Arno Bonvini kritt mat sengem neie Veräin FC Deifferdeng 03 Besuch vu sengem viregte Club Munneref. Hueschtert kritt dann nach Besuch vu Stroossen an den Opsteiger Etzella kritt et mam Coupegewënner Racing ze dinn.



PDF: De komplette Programm vun der BGL Ligue



PDF: De komplette Programm vun der Éierepromotioun



PDF: Wéi eng Ekipp spillt a wéi enger Divisioun?