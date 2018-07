An e leschte Wochen a Méint hat de Sportszaldot net den Niveau an déi Resultater, déi ee sech vun him erwaard huet.

De leschte Weekend iwwer war d’Lëtzebuerger Schwammfederatioun mam Julie Meynen a Raphaël Stacchiotti um internationale Schwammmeeting zu Roum vertrueden. D’Generalprouf fir déi zwee FLNS-Vertrieder an dat en Vue vun den Europameeschterschaften ugangs August zu Glasgow. De Raphaël Stacchiotti konnt d Erwaardungen dësen Weekend net ganz erfëllen, fir de 26 Joer ale Sportzaldot huet sech an deene leschte Méint dann och op sportlechem Plang sou munches verännert.

Neien Trainer fir Stacchiotti / Reportage Fränz Schneiders



Beim Raphaël Stacchiotti leeft et am Moment einfach net ganz ronn. Den 26 Joer ale Sportzaldot ass de leschten Weekend iwwer zu Roum op enger Internationaler Course un den Depart gaangen. Mat senge Niewenstrecken, dem 100 Meter Réck a Brasse, war de Raphaël Stacchiotti dann awer duerchaus zefridden.

Op den 200 Meter 4nages dogéint schléit de Raphaël Stachiotti an 2 Minutten, 7 Sekonnen a 55 Honnertstel un, klasséiert sech domadder um Enn als 28. ënnert 40 Konkurrenten, ee Resultat, mat deem de Raphaël Stacchiotti dann awer net zefridde war.

Un senger Form schafft de Sportzaldot dann elo mat engem neien Trainer, an der Persoun vum Christophe Audot wollt de Raphaël Stacchiotti nei Sportlech Weeër goen. Et war e perséinleche Choix, deen de Sportler hei wollt maachen an esou eng nei Aventure konnt starten.

Eng Kooperatioun, déi de Raphaël Stacchiotti deemno ganz positiv gesäit, och wann d'Resultater an der Course nach ausbleiwen. Et schafft een haart, ma esou richteg d'Chance, fir dat alles ëmzesetzen, hat een nach net, elo knapp ee Mount virun den Europameeschterschaften.

Domadder geet eng laangjäreg Kooperatioun tëscht dem Ingolf Bender, aktuellen Nationaltrainer, an dem Raphaël Stacchiotti op en Enn. Den Ingolf Bender wäert d Lëtzebuerger Ekipp dann awer bei alle groussen Evenementer weider hin betreien. Perséinlech hat een als Duo seng Grenzen erreecht, war d'Meenung vum Schwëmmer, deen awer sengem fréieren Trainer och Merci seet fir alles, wat hie geleescht huet.

D'Fro stellt sech natierlech, wéi een Impakt dëse Changement fir de Raphaël Stacchiotti op sportlechem Plang huet an ob den Olympionik domadder de Wee nees zu der aler Stäerkt zeréck fanne wäert?