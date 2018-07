Sport: Am meeschte gelies

En Dënschdeg huet den Antoine Seyler, zesumme mam Vincent Tourneur, Proprietär vum PORSCHE 356 SUPER SPEEDSTER vun 1954, an Ex-Auto vum berühmten James Dean, den Auto presentéiert, mat dem si zesumme vum 6.-8. Juli Le Mans Classic fueren.

Als 3. Pilot um Auto sëtzt de Stephane Ortelli, 3-fache Weltmeeschter a Gewënner vun de 24 Stonne vu Le Mans am Joer 1998 op Porsche GT1.

Ze bemierken ass och, dass de Porsche 356 ëmgebaut ginn ass fir handikapeirt Mënschen, well de Vincent Tourneur queeschnëttsgelähmt ass.



De Porsche 356 mat deem gefuer gëtt, ass den éischte Speedster, dee Porsche jee fir den Asaz um Circuit gebaut huet. Deen Auto war am Besëtz vum James Dean an hien ass och Coursen op deem Auto gefuer.