© AFP (Archiv)

© AFP (Archiv)

Nom Aus vu Japan bei der WM, no enger knapper 2:3 Néierlag géint d'Belsch, huet den Trainer Akira Nishino déi komplett Verantwortung iwwerholl, de Spiller wier näischt virzewerfen, esou hiren Trainer. Eréischt am Abrëll hat den 63 Joer alen d'Ekipp iwwerholl a säi Vertrag ass bis zu deem Dag gelaf, wou d'WM fir d'Ekipp eriwwer war. Dowéinst ass d'Zukunft vum Nishino aktuell ongewëss.Elo mellt déi japanesch Sportspress, datt de Jürgen Klinsman ganz uewen op der Wonschlëscht vun der japanescher Futtballfederatioun géif stoen. Nach viru kuerzem hat den Däitschen an engem Interview gesot, datt hie sech kéint virstellen, nees als Trainer ze schaffen, e Posten an der MLS wéilt hien awer net. Éischter wier hien nees drun interesséiert, fir eng Nationalekipp ze trainéieren. Hien hätt och schonn Offere gehat, ma déi Richteg wier nach net dobäi gewiescht.