205 Päerd op Statioun zu Lëtzebuerg (04.07.2018) Zu Leideleng ass dës Woch dat gréissten Dressur-Reitturnéier vun der Welt, an dat mat 205 Päerd.

Méi wéi 3.000 Spectateure ginn erwaart, wa Reider a Reiderinnen aus aller Welt mat hire Päerd optrieden. En Dënschdeg huet dëst exzeptionellt Turnéier ugefaangen, ma mir ware schonn e Méindeg do, wou d’Päerd ukomm sinn. Wéi ginn dës wäertvoll Déieren transportéiert an zu Leideleng ënnerbruecht, wéi gëtt no hinne gekuckt, an och, wéi streng gi se kontrolléiert? E Bléck hannert d’Kulisse vun enger grousser Organisatioun an engem elegante Sport.