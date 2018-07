© pressphoto (Archiv)

Nom éischte Saz läit de Gilles Muller (ATP-60) mat 0:1 géint de Philipp Kohlschreiber (ATP-27) hannen. De Lëtzebuerger hat sech am Tiebreak mat 6:8 misse geschloe ginn. Am zweete Saz ass een och erëm am Tiebreak, dëse gouf beim Stand vun 3:5 aus Siicht vum Lëtzebuerger wéinst Reen ofgebrach.Dentëscht dem Philipp Kohlschreiber an dem Gilles Muller war ganz enk. Béid Spiller konnten hire Service all Kéier duerchbréngen, sou datt d'Decisioun am Tiebreak gefall ass. Hei hat den Däitschen no 51 Minutten dat bessert Enn fir sech a gewënnt dëse mat 8:6 an domadder de Saz mat 7:6. De Gilles Muller huet am éischte Saz 8 Acen realiséiert, ma hat awer och 4 Duebelfeeler.Och amhuet sech weder de Gilles Muller nach de Philipp Kohlschreiber e Feeler am Service geleescht, si konnten dësen all Kéier duerchbréngen. Beim Stand vu 5:5 hat de Lëtzebuerger zwar 3 Breakbäll, ma notze konnt hie keen. Um Enn ass et nees an den Tiebreak gaangen. Beim Stand vun 3:5 aus Siicht vum Lëtzebuerger huet dunn d'Partie missen ënnerbrach ginn. Zu Wimbledon huet et ugefaange mat reenen.