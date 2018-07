Dëse Weekend sinn déi national Meeschterschaften am Schwammen an der Coque.

© pressphoto (Archiv)

Championnat am Schwammen / Reportage Fränz Schneiders



De Rendez-vous am nationale Schwamm-Kalenner, wou et fir d'Lëtzebuerger Schwëmmer engersäits ëm déi national Championstitele geet, an anerersäits ass et ee leschten Test virun der Europameeschterschaft ugangs August zu Glasgow. Deemno steet dëst Championnat fir de Raphaël Stacchiotti a Julien Henx ganz am Zeechne vun der Preparatioun op d'EM dëse Summer.

Fir de Julien Henx geet et bei den nationale Meeschterschaften dësen Weekend an der Coque virun allem drëm, Competitiounserfahrungen iwwer 50 Meter Papillon ze sammelen.

Den 23 Joer ale Sportzaldot ass de Moment voll an der Preparatioun fir d'Europameeschterschaft déi an engem Mount geschwommen gëtt. Dofir geet de Julien Henx net voll preparéiert un den Depart vun dësem Lëtzebuerger Championnat an awer wëll de Sprinter direkt moies fréi an de Serien iwwer 50 Meter Papillon voll attackéieren.

Donieft wäert de Julien Henx dëse Weekend nach op de 50 Meter Crawl un den Depart goen. Dës ass dem Diddelenger seng Spezialstreck an do sinn d'Ambitiounen dann och deementspriechend héich an d'Zil ass et no un d'Beschtzäit erunzekommen.

De Raphael Stacchiotti wäert sech dëse Weekend op engem neien Terrain probéieren an e bësse méi ongewinnt Strecken an Ugrëff huelen. De Lëtzebuerger start op deene Strecken, wou hie soss net schwëmmt a keng Zäiten huet. Beim Lëtzebuerger Championnat wëll hien dovunner profitéieren, fir Zäiten ze schwammen an dann an Zukunft dës och bei internationale Coursse kënnen ze schwammen.

Ouni awer d'200 Meter 4Nages ze vergiessen, wou mat Sécherheet kee Wee laanscht de Raphaël Stacchiotti féiere wäert, och wann et déi lescht Méint iwwer net ideal op dëser Streck gelaf ass, sou bleift de 26 Joer alle Schwëmmer positiv, seng Form erëm ze fannen.

Op de Crawl- a Papillon-Sprintstrecken kënnt et dann zum Duell tëscht dem Raphael Stacchiotti an dem Julien Henx, dëst wäerte mat Sécherheet déi interessantst Coursse vun dësem Weekend ginn. Fir de Rapahaël Stacchiotti awer kee Grond, sech doduerch nervös maachen ze loossen.

Lass geet et mat de Finalle vum Championnat e Samschdeg um 16 Auer an der Coque, wou dann d'Championstitelen 2018 verdeelt ginn.



PDF: Zäitplang vum Championnat am Schwammen