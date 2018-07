© pressphoto (Archiv)

Mam Eléonora Molinaro ass eng Lëtzebuergerin am Haapttableau vun de Juniorinnen zu Wimbledon mat dobäi. D'Lëtzebuergerin, déi bis ewell eng excellent Saison kann huet, kritt et am 1. Tour mat der Amerikanerin Natasha Subhash ze dinn.Am Ranking vun de Juniorinne steet d'Eléonora Molinaro op der 8. Plaz, d'Amerikanerin ass déi 48.. D'Lëtzebuergerin ass beim 3. Grand Slam vum Joer op Nummer 7 gesat.Nom Out vum Gilles Muller ass nieft dem Eléonora Molinaro nach eng weider Lëtzebuerger Damm zu Wimbledon am Asaz. E Freideg ass d'Mandy Minella am 1. Tour mat hirer lettescher Partnerin Anastasija Sevastova am Dubbel gefuerdert. Si kréien et e Freideg um Court Nummer 15 um 12.30 Auer mat der spuenesch-ungarescher Koppel Garcia Perez/Stollar ze dinn.