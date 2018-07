© afp

Uruguay ass bis elo relativ souverän duerch d'Weltmeeschterschaft komm, si hu bis elo nëmmen ee Géigegol kasséiert an hunn net villes ubrenne gelooss. E Freideg dierft et awer schwéier ginn, well de Géigner ass ee vun de ganz grousse Favoritten, d'Equipe tricolore. D'Fransouse konnte bis elo zwar praktesch ëmmer gewannen, ma richteg iwwerzeegend war nëmmen de Match géint Argentinien an do huet d'Defense awer nawell e bësse gewackelt. Bei Uruguay ass nach net sécher, ob den Edinson Cavani spille kann.

Flitt nächste Favorit eraus? Brasilien géint Belsch um 20 Auer

E Freideg den Owend um 20 Auer ass dann ee weideren absolute Spëtzematch tëscht dem Rekordweltmeeschter Brasilien an der Belsch. D'Brasilianer hunn an der Gruppephas e bëssen den Zauber vermësse gelooss, ma an der Aachtelsfinall war d'Selecao awer relativ souverän, si konnte mat 2:0 géint Mexiko gewannen. D'Belsch konnte bis elo bei der WM all hir Matcher gewannen, dorënner och géint England. An der Aachtelsfinall hunn d'Belsch dunn och bewisen, dass si mat engem Réckstand kënnen ëmgoen, si louchen nämlech mat 0:2 géint Japan zeréck a konnten um Enn awer nach mat 3:2 gewannen. Deemno misst et ee ganz spannende Match ginn.RTL Radio ass dann och vun de Véierelsfinallen u bei all Match live derbäi, dat vum Public Viewing vum Glacis aus.

