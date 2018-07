Den 41 Joer ale Belsch war hei zu Lëtzebuerg an der Saison 2013-2014 Trainer beim FF Norden an der Éierepromotioun.

Willkommen im Team! 🤝 Maik Goebbels wird ab sofort unser Trainerteam komplettieren. Der Belgier unterschreibt einen Einjahresvertrag.

📋 Zur Meldung: https://t.co/xyeJcZWD68#nurderHSV pic.twitter.com/l5Iuov6pcj — Hamburger SV (@HSV) July 6, 2018

Den HSV-Trainer Christian Titz

Am Däitsche Futtball ass den HSV jo an déi zweet Bundesliga ofgestigen.Bei den Hamburger gouf den techneschen Staff vum Chef-Coach Christian Titz elo mam Maik Goebbels als Co-Trainer komplettéiert.Den 41 Joer ale Belsch, war hei zu Lëtzebuerg an der Saison 2013-2014 Trainer beim FF Norden an der Éierepromotioun.