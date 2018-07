Domat ass d'Aventure Wimbledon eriwwer fir d'Lëtzebuergerin an hir Partnerin Anastasjia Sevastova.Am Eenzel bei den Dammen ass et an den éischten Deeg och schonns gutt lassgaangen an do ass schonns méi ewéi eng Iwwerraschung geschitt, well vun den Top 8 aus der Weltranglëscht goufen der schonns 6 eliminéiert. Am 1. Tour war Schluss fir d'Sloane Stephens (WTA 4), d'Elina Svitolina (WTA 5), d'Caroline Garcia (WTA 6) an d'Petra Kvitova (WTA 7). Am 2. Tour hunn dunn och nach d'Garbine Muguruza (WTA 3) an d'Caroline Wozniacki (WTA 2) verluer. Mam Maria Sharapova (WTA 22), dem Johanna Konta (WTA 24), dem Agnieszka Radwanska (WTA 30) an dem Coco Vandeweghe (WTA 16) si weider grouss Nimm eraus.Bei den Häre gouf et manner Iwwerraschungen, ma et gouf der awer, well hei ass d'Rees schonns eriwwer fir den Dominic Thiem, de Stan Wawrinka an de Marin Cilic.