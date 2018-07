© RTL Télé Lëtzebuerg

England hat sech an der Aachtelsfinall géint Kolumbien duerchgesat. Dëst war fir déi englesch Ekipp eng historesch Victoire. An der Vergaangenheet konnte si nach ni een 11-Meter-Schéisse gewannen. Schweden huet bis op de Match géint Däitschland an der Gruppephas all Match op dëser WM gewonnen a wäert et den Englänner net einfach maachen.Am Match Kroatien géint Russland ass Kroatien vun der Opstellung hier e wéineg am Virdeel. Dass Russland esou wäit komm ass, ass awer éischter eng Iwwerraschung. Mat der WM am Heemechtsland an dem Support vun de lokale Fans ass d'Motivatioun bei der Ekipp awer ganz grouss, fir et nach eng Ronn weider ze packen.D'Gewënner vu béide Matcher trieden e Mëttwoch den 11. Juli dann an der Halleffinall géinteneen un.Déi éischt Halleffinall gouf schonn um Freideg ermëttelt. Hei kritt Frankräich et mat der Belsche ze dinn. Dëse Match ass en Dënschdeg den 10. Juli um 21 Auer.