Mam Eléonora Molinaro ass eng Lëtzebuergerin am Haapttableau vun de Juniorinnen zu Wimbledon mat dobäi. D'Lëtzebuergerin, déi bis ewell eng excellent Saison huet, hat et am 1. Tour mat der Amerikanerin Natasha Subhash ze dinn. Um Enn gewënnt d'Lëtzebuergerin an 3 Sätz mat 5:7, 6:3 a 6:4.Am 1. Saz bei engem Stand vu 5:5 konnt d'Molinaro hiren Opschlag net duerchbréngen an ass du mat 5:6 a Réckstand geroden. D'Amerikanerin konnt hire Service awer dunn duerchbréngen a sech den 1. Saz mat 7:5 sécheren.D'Molinaro huet dunn awer een optimale Start an den 2. Saz kannt andeems si direkt ee Break gemaach huet a mat 1:0 a Féierung gaangen ass. Beim Stand vun 2:1 fir d'Lëtzebuergerin huet si dunn allerdéngs hire Service net duerchbruecht. Doduerch huet d'Amerikanerin mat 2:2 ausgeglach. Dëst war awer net schlëmm, well der jonker Lëtzebuergerin direkt duerno ee Rebreak gelongen ass. Dee Virsprong huet d'Molinaro sech net méi huele gelooss, fir de Saz mat 6:3 ze gewannen.Den 3. Saz an decisive Saz war ganz enk a béid Spillerinnen hu sech näischt geschenkt. Beim Stand vu 5:5 huet d'Eléonora Molinaro dunn awer fir d'Decisioun gesuergt. D'Lëtzebuergerin huet d'Amerikanerin gebreakt an den zweete Matchball verwandelt, fir de leschte Saz mat 7:5 an domadder och de Match ze gewannen.Am nächsten Tour kritt d'Lëtzebuergerin et mam Joanna Garland ze dinn. D'Spillerin aus dem Taiwan ass d'Nummer 21 am ITF-Junior-Ranking. D'Molinaro steet hei op Plaz 8 an ass zu Wimbledon op Nummer 7 gesat.