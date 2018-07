X

Beim 34. Iechternacher Triathlon hunn d'Athleten um Samschden Nomëtten missen eng Distanz vun 1,5 Kilometer Schwammen, 40 Kilometer Vëlo an 10 Kilometer Lafen hannert sech bréngen. Am Generalklassement wënnt de Gregor Payet virum Oliver Gorges an Axel Baumans aus der Belsch. Bei den Damme wënnt d'Pia Wiltgen d'Course virum Ivana Kuriackova.Fir déi National Championnater waren d'Favoritterollen kloer verdeelt. Den Gregor Payet vum Team Snooze hat sech fest virgeholl, säin Titel vum leschte Joer ze verteidegen. Den Oliver Gorges vum CA Bieles kënnt iwwerdeems op déi 2. Plaz. Fir den 20 Joer jonken Sportzaldot war et dat éischt Lëtzebuerger Championnat bei der Elite. Op déi 3. Plaz kënnt de Yannick Lieners vum CA Bieles.Bei den Dammen gouf d'Pia Wiltgen vum CA Diddeleng Lëtzebuerger Championne.De Bob Haller war iwwerdeems beim ITU Triathlon Weltcup zu Tiszaujvaros an Ungarn um Depart. Hei goung et um Samschden an enger Halleffinall iwwer 750 Meter Schwammen, 20 Kilometer Vëlo an 5 Kilometer Schwammen. De Sportzaldot vum X3M koum hei op déi 9. Plaz mat engem Retard vun 8 Sekonnen an huet sech domadder fir d'Finall um Sonndeg qualifizéiert. Hei ass den Depart um 17.10 Auer.Den Stefan Zachäus huet aus gesondheetlechen Grënn vun engem Asaz op dësem Weekend missen ofgesinn.Um Samschdeg gouf et nach een excellent Resultat aus dem Jugendberäich. D'Eva Daniëls huet sech fir déi Olympesch Jugendspiller qualifizéiert.