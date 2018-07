An der Coque war um Samschdeg den éischten Dag vun den nationale Meeschterschaften am Schwammen.

Déi national Meeschterschaften dëse Weekend an der Coque sti fir d'Top-Athlete Julien Henx, Raphaël Stacchiotti a Julie Meynen ganz am Zeeche vun der Preparatioun op d'Europameeschterschaft. Dofir konnt een net onbedéngt mat spëtze Chronoe rechnen, an awer hunn d'Schwëmmer sech gutt aus der Affär gezunn.

Wéi och scho bei de leschten Editioune vum Lëtzebuerger Championnat sinn och dëst Joer erëm eng Partie Veräiner aus dem Ausland um Depart. Dëst fir d'Participantszuele vum Championnat eropzeschrauwen an d'Courssen deelweis méi attraktiv ze maachen.

Fir de frësch gebakene Sportzaldot Pit Brandenburger ass dëst een éischten Test, dat no der Grondausbildung vun der Lëtzebuerger Arméi, während där den 22 Joer ale Schwëmmer gutt 3 Méint net vill am Basseng trainéiere konnt. An awer war de Pit Brandenburger e Samschdeg de Mëtteg vum Depart ewech presséiert op de 400 Meter Crawl ënnerwee. Hie konnt seng Avance op d'Konkurrenz no an no ausbauen an den Tempo bis zum Schluss halen. An 3 Minutten 57 Sekonnen an 92 Honnertstel schléit de Pit Brandenburger un a bleift domadder nëmmen annerhallef Sekonn iwwert sengem eegene Landesrekord.

D'400 Meter Crawl bei den Dame gouf vum Nicole Ricci gewonnen, dat virum Lou Jominet. Alle béid Schwëmmerinne vum Swimming Lëtzebuerg.

Eng nei perséinlech Beschtzäit konnt de Raphaël Stacchiotti dann iwwer 100 Meter Brasse realiséieren. An enger ganz knapper Course war et de Sportzaldot, deen um Enn d'Nues vir hat, dat mat engem Chrono vun 1 Minutt 3 Sekonnen a 34 Honnertstel.

Iwwer 100 Meter Crawl war den Top-Favorit op d'Victoire mam Julien Henx séier fonnt. No der éischter Platz iwwer 50 Meter Papillon an enger excellenter Zäit vu 24 Sekonnen 18 Honnerstell war de Julien och iwwer 100 Meter Crawl net se schloen a konnt d'Course souverän fir sech entscheeden.

Fir d'Julie Meynen war et déi éischt Course zu Lëtzebuerg fir dëst Joer. Déi 20 Joer jonk Athletin kombinéiert d'Studien an de Sport an den USA. Si konnt sech iwwer 100 Meter Crawl dann och de Championstitel sécheren, och wann de Chrono nach e bësse vun der Beschtleeschtung vum Julie Meynen ewech war. Och iwwer 50 Meter Papillon war den Titel fir d'Lëtzebuergerin.

E Sonndeg geet et da mam zweeten Dag vum Championnat weider.



