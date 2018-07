07/07 10:00 Belvaux 1 0 - 12 Schifflange 1 07/07 14:00 Diekirch 1 8 - 4 Gasperich 1 07/07 14:00 Grevenmacher 1 0 - 12 Tennis Spora 1 07/07 14:00 Howald 1 1 - 11 Arquebusiers 1

07/07 14:00 Schifflange 1 4 - 4 Grevenmacher 1 07/07 14:00 Petange 1 1 - 7 Tennis Spora 1 07/07 14:00 Steinfort 1 4 - 4 Howald 1 07/07 14:00 Bonnevoie 1 0 - 8 Arquebusiers 1

Bei denstinn um Enn d'Spora an d'Schéiss an der Finall. D'Spora steet no 7 Spilldeeg mat 19 Punkten un der Spëtzt vun der Tabell. Do hannendru kënnt d'Schéiss mat 18 Punkten a Schëffleng kënnt op 17 Punkten. Um Wupp vun der Tabell steet Gréiwemaacher mat nëmmen 1 Punkt. Nieft dem Veräin vun der Musel muss och Bieles déi nächst Saison an d'Nationale 2. D'Relegatiounsplaz ass um Enn fir Gaasperech, si hunn am direkten Duell géint Dikrech verluer.Um leschte Spilldag gouf et folgend Resultater:Bei denstoung scho virum leschte Spilldag fest, datt d'Finall Schéiss géint Spora géing heeschen. D'Schéiss kënnt um Enn op 20 Punkten an d'Spora op 18 Punkten. Gréiwemaacher stoung wéi bei den Häre scho virum leschte Spilldag als Ofsteiger fest. De Wee an d'Nationale 2 muss och nach Schëffleng untrieden. Den Houwald kënnt um Enn mat engem Punkt méi op d'Relegatiounsplaz.Um leschte Spilldag gouf et folgend Resultater: