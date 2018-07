© pressphoto (Archiv)

Lues a lues stabiliséiert sech de Bob Bertemes mat senger neier Technik, hien huet jo vun der Stouss- op d'Dréitechnik gewiesselt. De Lëtzebuerger huet e Samschdeg d'Bomm nees op iwwer 20 Meter gestouss. Déi bescht Wäit war um Enn 20 Meter an 31 Zentimeter. De Lëtzebuerger Rekord vum Bob Bertemes läit bei 20 Meter a 56 Zentimeter.Beim Meeting zu Walldorf an Däitschland war de Lëtzebuerger de Beschten, ma hien huet ausser Konkurrenz gestouss, dat well et dat regionaalt Championnat an Däitschland war.