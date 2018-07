© AFP

🏁 CLASSIFICATION (LAP 52/52) 🏁



Your full results* from a Silverstone stunner!



*Incident involving Gasly and Perez under investigation#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/rqx4aYL3VM — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

52 Ronne stoungen um Sonndeg um Circuit vu Silverstone an England um Programm. No enger geckeger Course mat ville Crashe geet d'Victoire un den däitsche Sebastian Vettel op Ferrari. Soumat konnt de Lewis Hamilton op Mercedes säin Heem-Grand-Prix net fir sech entscheeden a fiert op déi 2. Plaz. Déi 3. Plaz um Podium ass fir de Kimi Räikkönen op Ferrari.Am General läit de Sebastian Vettel elo 9 Punkte virum Lewis Hamilton.

De Resumé vun der Course

LAP1/52



Vettel powers into the lead



Kimi tags Hamilton, who drops down to P17! 😱



HAM: "Damaged car on the back, I think my car's broken, man!..."#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eIcXKo2xkU — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

SAFETY CAR (LAP 33/52)



A HUGE off for Ericsson, as he loses it at Turn 1#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Q2qlmpX4wP — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

SAFETY CAR (LAP 39/52)



Grosjean and Sainz make contact at the super fast Copse corner



Both spin out into the gravel 😬#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/2E1yKeeaX9 — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

That trophy though... 😍



Win number 4 for Vettel in 2018#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/cQIQ0x8Cth — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

Beim Start ass et hell ewechgaangen. De Lewis Hamilton wollt seng Pole natierlech verdeedegen an hat sech fir de GP vu Silverstone vill virgeholl, ma de Start huet hien awer verschlof, esou datt de Sebastian Vettel mam Ferrari déi 1. Plaz anhuele konnt. Den Hamilton war zeréckgefall an ass puer Kéieren nom Start esouguer mam Finn Kimi Räikkönen kollidéiert an hat sech doropshi gedréit huet.Duerno huet et fir de Brit gegëllt sech vun der tëschenzäitlecher 17. Plaz erëm no vir ze schaffen, wat him och glécke sollt. Ronn ëm Ronn huet hie Plaze gutt gemaach a war an der 25. Ronn schonns erëm an den Top Ten.No engem Fuerfeeler an der 33. Ronn vum Marcus Ericsson op Sauber, dee mam oppenen DRS an d'Kéier goe wollt, dunn awer an d'Rutsche koum a säitlech d'Mauer ze pake krut, gouf et eng Safety-Car-Phas. Dës haten de Vettel, Verstappen a Räikkönen genotzt, fir frësch Pneuen opzeleeën.Just kuerz no dëser Safety-Car-Phas koum et zu enger weiderer Kollisioun, dës Kéier tëscht dem Romain Grosjean (Haas) an dem Carlos Sainz (Renault). De Fransous war aus der Abbey-Kéier eraus dem Spuenier hannendrop gerannt a béid sinn doropshi vum Circuit ofkomm an hir Course war deemno gelaf.Kuerz viru Schluss an der 47. Ronn konnt de Lewis Hamilton laanscht säin Team-Kolleg Valtteri Bottas fueren an hat sech an de leschte Ronnen ee Kampf ëm d'Plaz 1 mam däitsche Sebastian Vettel geleescht. Ma den Heppenheimer konnt d'Nues vir behalen an huet de Hamilton bei sengem Heem-Grand-Prix net méi laanscht gelooss.