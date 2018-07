© FLA

E Sonndeg am Nomëtteg war d'Lena Kieffer als lescht Lëtzebuerger Athletin bei der U18-EM zu Gyor an Ungarn um Depart. D'Lëtzebuergerin stoung iwwer 1500 Meter an der Finall.D'Course war am Ufank relativ lues, eréischt no 1000 Meter huet se sou richteg Vitesse ofgeholl. D'Lëtzebuergerin huet bis zum Schluss alles ginn a gëtt déi 9., dat an enger Zäit vun 4 Minutten 29 Sekonnen an 68 Honnertstel.