X

No engem schlechten Depart ass den Dylan Pereira am 7. Tour no enger Kollisioun mam Julien Andlauer ausgefall. De Fransous war vun hannen an de Lëtzebuerger gerannt, de Pereira huet du wéinst engem futtisse Pneu an enger futtisser Felge missen opginn.D'Course gouf um Enn vum Fransous Florian Latorre gewonnen, dat virum däitschen Michael Ammermüller an dem Mattia Drudi aus Italien.Am General läit de Michael Ammermüller a Féierung. Hien huet 65 Punkten um Konto. Op de Plazen zwee an dräi leien den Nick Yelloly an den Dylan Pereira mat 56 respektiv 46 Punkten.Dylan Pereira continue sa bonne saison dans la Porsche Mobil 1 Supercup 2018.Ce week-end à Silverstone, le Luxembourgeois a bien commencé. Il fut l'un des pilotes les plus rapides sur la piste et a obtenu le troisième meilleur temps pour la grille de départ, à seulement 0,157 seconde de la pole position.La voiture était bien réglée et préparée pour toutes les possibilités de temps et de températures, qui changent constamment dans cette région d'Angleterre, et les objectifs étaient le podium et la première place du championnat.Contrairement à son habitude, le pilote du team MOMO Megatron Lechner Racing n'a pas réussi à prendre le départ idéal. Pendant le premier tour, pressionné par ses adversaires, il a été forcé d'élargir un virage, a perdu trois positions, mais continuait dans le groupe des leaders avec toutes les possibilités en ouvert.Au septième tour, quand le Luxembourgeois suivait collé aux pilotes qui le devançait et prétendait gagner des positions, il a souffert un coup agressif du français Julien Andlauer sur la roue arrière de sa Porsche GT3 Cup type 2, qui a détruit la jante et le pneu et l'a forcé à abandonner la course.Malgré ce retrait, Dylan Pereira perd seulement une position au classement général et occupe maintenant la 3ème place du championnat.Dylan Pereira revient en piste dans deux semaines, entre le 20 et le 22 juillet, pour la 5ème course de la Porsche Mobil 1 Supercup sur le circuit d’Hockenheim, qui ouvre le Grand Prix d'Allemagne en Formule 1.