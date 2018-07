Sascha Schulz mat der 2. Plaz beim CSI 4* zu Leideleng (08.07.2018) D'Reitsport Federatioun hat dës Woch op dat gréissten Dressur-Reittunéier vun der Welt invitéiert. 205 Päerd waren zu Leideleng beim CDI 4 Stären am Asaz.

Tunéier zu Leideleng war gutt Besicht an den Organisateur, Christophe Umbach, war méi wéi zefridden, dass dat gréissten Tunéier vun der Welt zu Leideleng stattfonnt huet.D'Fie Skarsoe ass scho laang am Reitsport vertrueden. Am Alter vun 9 Joer huet déi gebierdeg Dänen mam Reiden ugefangen an ass mëttlerweil mat engem Lëtzebuerger bestuet. Zanter hier reit si fir d'FLSE, d'Lëtzebuerger Reitsport Federatioun.Et ass allerdéngs e laange Prozess, fir d‘Päerd op Dressurreiden anzestellen, wat dem Fie Skarsoe e grousse Spaass mécht. Wann d'Päerd dann déi verschidden Übunge kann, da geet et op Turnéieren. Wéi zu Leideleng. Ier et do mat der Kür lassgeet, kënnt d'Päerd mam Reider an de Warm-up-Beräich. Hei gëtt nach mam Trainer u Klengegkeete gefeilt. Du war et un der Lëtzebuergerin fir hir Kür ze presentéieren an all Schratt an Tratt gouf kritesch vun der Jury analyséiert. Dem Fie Skarsoe hiert Päerd ass nach jonk an huet wéineg Erfahrung, um Enn gouf et 67,468 % fir d'Kür, wat der 13. Plaz entsprach huet. Trotz allem war d'Fie Skarsoe net onzefridden.Am Laf vum Owend koum dunn deen 2. Lëtzebuerger un d’Rei. De Sascha Schulz, dee schonns e Vize-Weltmeeschter-Titel an der Täsch huet, an zugläich en bekannten Dressurreider ass. Hien a säi Päerd si gutt openeen ofgestëmmt an haten sech eng schwéier Kür zu Leideleng erausgesicht. Um Enn goufe si do vir belount. 77,81 % kruten déi zwee vun de Punktriichter zougesprach. De Sascha Schulz gouf bei dësem CDI 4 Stären den Zweeten a war mat sengem Päerd Dragao duerno méi wéi zefridden.