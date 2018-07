Um Sonndeg war an der Coque den zweeten Dag vun den nationale Meeschterschaften am Schwammen.

2. Dag vum Championnat am Schwammen (08.07.2018) De Pit Brandenburger konnt hei iwwerraschend de Raphaël Stacchiotti iwwer 200m Crawl klappen.

Am beschten aus de Startbléck eraus komm ass de Julien Henx, de sech just dem däitsche Stefano Razeto um Enn huet misse geschloen ginn. De Julien Henx realiséiert ee Chrono vun 23 Sekonnen a 14 Honnertstel eng Zäit, där de Stacchiotti an de Brandenburger näischt entgéint ze sëtzen haten. No zwee Championstitel um 1. Dag ass de Bilan fir de Kulien Henx ganz gutt ausgefall.

De Pit Brandenburger gëtt wuel de 6. an der Finall iwwer 50 Meter Crawl konnt sech awer e Sonndeg de Moien iwwer 200 Meter Crawl de Championstitel sécheren, dat an 1 Minutte 51 Sekonnen a 36 Honnertstel a verpasst domadder d'Qualifikatioun fir d'EM nëmmen ëm 4 Zéngtel.

Op de 50 Meter Crawl bei den Damme gewënnt d'Julie Meynen a 26 Sekonnen an 20 Honnertstel de Championstitel. Op déi 3. Plaz kënnt déi 14 Joer jonk Schwëmmerin Nicole Ricci.

D'50 Meter Brasse si fir de Raphaël Stacchiotti wuel nëmmen eng Niewenstreck. De 26 Joer ale Sportzaldot probéiert awer iwwert dee Wee, d'Form op senger Spezial-Disziplin den 200 meter 4Nages ze verbesseren. Op de 50 Meter Brasse ass dës Taktik jiddefalls voll opgaangen. De Raphaël Stacchiotti gewënnt souverän an 29 Sekonnen a 37 Honnertstel.

Op den 200 Meter Brasse koum et dann zum Duell tëscht dem Pit Brandenburger an dem Brasse-Spezialist Ricky Rolko. Mam besseren Ausgang fir den 22 Joer ale Pit Brandenburger, dee sech an 2 Minutten 23 Sekonnen a 70. Honnertstel virum Ricky Rolko behaapte konnt.

Dann Stoungen d'200 meter 4 Nages mam Raphaël Stacchiotti um Programm an do konnt de 26 Joer ale Sportzaldot iwwerzeegen. Um Enn ass ee Chrono vun 2 Minutten 2 Sekonnen an 33 Honnertstel erauskomm.

D'Form weist beim Raphaël Stacchiotti domadder erëm däitlech no uewen.

Den nächste grousse Rendez-vous am Schwamme sinn d' Europameeschterschaften a gutt 4 Wochen zu Glasgow.



