E Sonndeg war de Bob Haller beim Triathlon Weltcup an Ungarn um Depart. De Lëtzebuerger hat awer Pech an ass um Vëlo gefall.

© Viviane Sloniewicz

De Bob Haller hat sech e Samschdeg beim Weltcup an Ungarn mat enger 9. Plaz an den Halleffinalle fir d'Finall um Sonndeg qualifizéiert. De Lëtzebuerger hat hei awer Pech, well hien ass gefall. Zwee Triathlete waren um Vëlo gefall an hunn de Lëtzebuerger mat op de Buedem gerappt.De Bob Haller huet sech bei der Chute blesséiert a gouf mat der Ambulanz an d'Klinik gefouert. Op de Lëtzebuerger sech méi schwéier blesséiert huet ass nach net gewosst.Op Grond vun engem Donnerwieder mat Knëppelsteng gouf d'Course am leschten Tour vum Vëloparcours ofgebrach.