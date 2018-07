Den Yves Thiltgen vum Rëmelenger Schéissclub (Société de Tir de Rumelange) huet sech säin 1. Landesmeeschtertitel am Skeet geholl.

Landesmeeschterschaft am Skeet

D'Landesmeeschterschaften am Skeet waren de 7. an 8. Juli zu Déifferdeng. Um Enn war de grousse Gewënner den Yves Thiltgen. Hie gewënnt um Enn virum Luc Meyer an dem Marcel Leineweber.

D'Top 6 am Iwwerbléck:

1) Yves Thiltgen - STR2) Luc Meyer - CTFS3) Marcel Leineweber - CTFS4) Philippe Graff - CTFS5) Mario Scheffen - STR6) Jean-Lou Hosch - CTFS