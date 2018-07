De fréieren Trainer a Spiller vum FC Barcelona soll neie spueneschen Nationaltrainer ginn an domat d'Successioun vum Fernando Hierro iwwerhuelen.

No WM-Aus géint Russland

Sport: Am meeschte gelies

© afp

D'Weltmeeschterschaft 2018 a Russland ass fir d'Spuenier alles aneschters ewéi optimal Verlaf fir d'Spuenier. Nodeems ee schonns Schwieregkeeten an der Gruppephas hat, wou een zwar nach als Éischte virukomm ass, huet ee sech schonns an der Aachtelsfinall Russland misse geschloe ginn.Et war ze erwaarden, dass de Fernando Hierro, deen de Posten op der Trainerbänk jo eréischt zwee Deeg virun der WM krut, well de Julen Lopetegui als neien Trainer zu Madrid virgestallt gouf, wuel net laang Trainer bleift. Elo huet Spuenien mam Luis Enrique och een neien Trainer fonnt, deen elo eng nei Ekipp opbaue soll.

Den 48 Joer ale fréieren offensive Mëttelfeldspiller hat als Trainer d’Champions League mam FC Barcelona gewonnen. Als Spiller war den Enrique ënnert anerem bei de Katalanen a beim grousse Rival Real Madrid.