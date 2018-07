© Racing.lu

De Finn huet an de leschte Joren seng Experienz virun allem an sengem Land an an Däitschland gesammelt, wou hien d'lescht Saison bei de Kirchheim Knights an der Pro A aktiv war.

Le Basket Racing Luxembourg a le plaisir d’annoncer le recrutement de son nouveau entraîneur de l’équipe masculine Anton Mirolybov. Le Finlandais de 40 ans est titulaire d’un FIBA Europe Coaching Certificate. Il dispose de plusieurs années d’expérience dans le basket professionnel finlandais et allemand. Entre 2014 et 2016, il a évolué avec l’équipe KTP Kotka en EuroChallenge (2014) et FIBA Europe Cup (2015) et a terminé troisième du championnat finlandais (2015, Korisliiga). En Allemagne, il a notamment travaillé au Mitteldeutscher Basketball Club (2010-2011, Beko Bundesliga), au UBC Tigers Hannover (2013-2014, ProB), au Uni-Riesen Leipzig (2016-2017, ProB). La saison dernière 2017-2018, il a encadré les Kirchheim Knights en ProA. A côté de son expérience du côté des clubs, Anton Mirolybov a encadré diverses sélections nationales en Finlande. De 2011 à 2014, il était sélectionneur de l’équipe nationale féminine. En 2015, il a gagné les Championnats d’Europe (DivB) avec l’ équipe U20 masculine. Aux championnats d’Europe U20 en 2016, il a dirigé l’équipe autour de Lauri Markkanen qui évolue aujourd’hui aux Chicago Bulls (NBA).

Au Racing, Anton Mirolybov occupera, à côté des responsabilités de l’équipe masculine, des missions d’encadrement jeunes. En ce qui concerne l’équipe masculine, avec un effectif fondé sur la continuité et composé majoritairement de joueurs locaux, le but est de consolider la place dans la Total League. Dans le domaine des équipes jeunes, Anton aura la responsabilité de deux équipes. Soucieux d’améliorer les structures de formation au sein du club, il apportera son savoir-faire afin de promouvoir d’avantage le développement des jeunes talents.