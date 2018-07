Sport: Am meeschte gelies

E Méindeg war d'Pressekonferenz am Kontext F91 Diddeleng-Videoton aus Ungarn.Den Aller-Match an der 1. Qualifikatiounsronn vun der Champions League gëtt jo en Dënschdeg um 18h zu Diddeleng gespillt.Vun engem ungaresche Journalist si mir op der Pressekonferenz vu Videoton gewuer ginn, datt zanter dem 1. Juli d'Ekipp net méi Videoton heescht, mä "MOL Vidi FC". D'Supporter vum Veräin si nach net richteg heiriwwer informéiert a sinn och net begeeschtert heivun.MOL ass eng ungaresch Pëtrol- a Gas-Firma an ass den Haaptsponsor vum Veräin.