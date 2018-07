© AFP





An der Finall stinn sech vun e Sonndeg den Owend 17 Auer un, zu Moskau am Luschniki-Stadion, Frankräich a Kroatien géigeniwwer. Dat heescht defensiv Kompaktheet mat séierem Ëmschalten géint spilleresch Klass a Mentalitéit.

D'Fransousen hunn et verstan, defensiv net vill zouzeloossen a mat hirem séiere Mann, dem Mbappé, da fir Gefor ze suergen.

An der K.O.-Phas hunn d'Kroaten an 3 Matcher 3 Mol missen an d'Verlängerung goen. Domat hu si 90 Minutten méi an de Been wéi d'Fransousen an och en Dag manner Recuperatioun. Et dierf ee gespaant sinn, ob d'Fransousen dorausser kënnen ee Virdeel zéien.



Frankräich-Kroatien gouf et schonn 1998 op der Weltmeeschterschaft am Hexagone an der Halleffinall. Deemools hate sech d'Les Bleus duerchgesat an den aktuellen Trainer Didier Deschamps konnt virun 20 Joer no der Victoire an der Finall géint Brasilien d'WM-Coupe als Kapitän an de Paräiser Himmel halen. Fir Griezmann a Co. géif et deen zweete WM-Titel an der Geschicht ginn. Modric, Raketic a Co. kënnen awer och Geschicht schreiwen, an deem si sech eng éischte Kéier an de Palmarès vun dëser Kompetitioun géifen androen.



D'Finall tëscht Frankräich a Kroatien gëtt e Sonndeg de Mëtteg um 17 Auer ugepaff an op RTL.lu. Op RTL fannt Dir e Liveticker vum Match.

