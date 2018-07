© Roland Miny / pressphoto.rtl.lu

Beim ITF Tennis Tournoi zu Contrexéville huet déi 32 Joer al Spillerin vun der Spora ouni Problemer am 1. Tour 6-2, 6-2 géint d’Alice Tubello aus Frankräich gewonnen. An der 2. Ronn waart elo d‘Valeriya Soloveyva aus Russland.



Zu Wimbledon ass d‘Eléonora Molinaro en Dënschdeg am 2. Tour bei de Juniorinnen am Asaz. Dat 17 Joer jonkt Lëtzebuerger Nowuesstalent kritt et do um 12 Auer um Terrain 11 mam Joanna Garland aus Taiwan ze dinn.

A propos Wimbledon. Haut viru genee engem Joer, den 10. Juli 2017, war beim 3. Grand Slam Tournoi vun der Saison, den epesche Match tëscht dem Gilles Muller an dem Rafael Nadal. Déi Aachtelsfinale hat de Lëtzebuerger Sportler vum Joer, no 4 Stonnen an 48 Minutten mat 15-13 am 5. an decisive Saz, géint de Spuenier gewonnen, deen deemools d‘Nummer 2 an haut esouguer d‘Nummer 1 an der Tennisweltranglëscht ass.