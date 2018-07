© Serge Olmo / RTL Sport

An der 42. Minutt hunn d'Visiteuren aus Videoton,, de Gol markéiert, nodeem den Huszti, fréiere Spiller vu Metz, Hannover a Frankfurt, de Ball ënnert d'Lat erageschoss an huet dem Joubert keng Chance gelooss. Bis zu deem Moment hat net vill no engem Gol fir d'Ungarn ausgesinn, grad well och déi Diddelenger kompakt stoungen a gutt am Match waren.No der Paus huet Diddeleng Drock gemaach a sech vill Chancen no Vir erausgespillt. An der 58. Minutt dunn huet sech dësen Opwand fir Diddeleng gelount an de Bryan Mélisse konnt den Ausgläich markéieren. Diddeleng hat wuel nach weider Chancen, ma d'Ungarn hunn awer dunn och richteg Drock gemaach, fir dann awer dëse Match nach ze gewannen. Déi Diddelenger Defense hat do vill ze dinn, konnt den 1:1 awer halen.