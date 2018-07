D'Mandy Minella (WTA-251) steet beim ITF-Tennis Tournoi zu Contrexéville a Frankräich am Haapttableau.

Déi 32 Joer al Spillerin vun der Spora wënnt an der drëtter a leschter Ronn vun der Qualifikatioun kloer an zwee Sätz, 6-3, 6-0, géint d'Valeryia Solovyeva aus Russland.Am éischten Tour am Haapttableau heescht d'Géignerin elo Sara Sorribes Tormo (WTA-102) aus Spuenien.