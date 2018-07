© AFP

En Dënschdeg konnt sech Frankräich knapp mat 1:0 géint d'Belsch duerchsetzen a steet domadder als Finalist fest. 24 Stonne méi spéit sti sech England a Kroatien géintiwwer, fir de Géigner vun eisen Noperen ze definéieren.Béid Ekippe schwammen op enger Well vun Emotiounen an d'Hoffnungen an hire Länner si grouss, fir dësen Titel kënnen ze huelen. Zanter 1966 waard England nees op de groussen Titel am Futtball. De gréisste Succès fir Kroatien gouf et 1998 bei der WM a Frankräich, wou si am Spill ëm déi drëtte Plaz Holland konnte klappen.D'Spiller vu béiden Ekippe wëllen Geschicht schreiwen, ma dofir gëllt et, fir e Mëttwoch den Owend dëse wichtege Match ze gewannen.

Wien trëfft ärer Meenung no op Frankräich an der Finall?

Public Viewing um Glacis: Gratis Glace fir en hëtzege Match

Vun 19.30 Auer un ass d'Ekipp vun RTL um Public Viewing um Glacis a suergt hei fir d'Animatioun. Awer och mat gratis Glacen fir e bëssen Ofkillung bei dësem hëtzege Match.