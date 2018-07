Zanter 1991 gëtt de Wibbel an Dribbel organiséiert a soll de Kanner verschidde Sportaarten, fir déi si sech interesséieren, méi no bréngen.

Wibbel an Dribbel (11.07.2018) Zanter 2005 gëtt de sportlechen Evenement an der Coque organiséiert a soll de Kanner de Sport méi no bréngen.

Ganzer 14 Federatiounen sinn dëst Joer an der Coque vertrueden an a verschiddenen Ateliere kréien déi Jonk Tipps an Tricks zu där Sportaart, fir déi si sech interesséieren. Verschidden Ateliere sinn dacks méi beléift ewéi anerer, d'Konzept soll de Kanner nees Freed um Sport ginn.

En weidere wichtegen Aspekt ass d 'Liewen an der Grupp, d'Entdeckung vun neiem Material, sou ewéi den Ekippe-Geescht. Déi Jonk solle sech nees méi beweegen an déi nei Technologien méi dacks op der Säit loossen.

Esou kann an nächster Zukunft deen een oder aneren vläicht enger Federatioun bäitrieden. Zum Beispill ass den Handball fir vill Kanner eng Sportaart, déi si obwuel se bekannt ass, nei entdeckt hunn.

Demonstratioune vun de verschiddene Sportaarte wéi Teq Ball, Dëschtennis oder Bou-Schéissen hu Loscht op méi gemaach, an och de Karate ass extrem beléift bei deenen Jonken.







Nom traditionelle Rendez-vous um Wibbel an Dribbel ginn d'Kanner mat neiem Wëssen ronderëm eng sëlleche Sportaarten Heem a vläicht kënne sech d'Sportsveräiner an de kommende Jore jo iwwert nei Gesiichter an hire Reien freeën.