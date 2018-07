X

Fola an der Europa League / De Resumé vum Franky Hippert



Nom 1-1 vum F91 Diddeleng en Dënschdeg an der Champions-League-Qualifikatioun géint Mol Vidi aus Ungarn, war et e Mëttwoch den Owend an der Europa-League-Qualifikatioun un der Fola. Déi Escher kruten et vun 18 Auer un am Stade Emile Mayrisch mam FC Pristhina ze dinn. Géint de Vizechampion aus dem Kosovo war d'Ekipp vum Gaalgebierg och liicht favoriséiert.Um Enn sollt awer net vill dobäi erauskommen, well keng vu béiden Ekippe konnt an dëser Partie ee Gol schéissen. Et war eng schwaach Partie, déi zu kengem Zäitpunkt ee méi héije Level erreecht huet. Bei béide Formatiounen huet et u Präzisioun gefeelt a virun allem un Tempo. An der éischter Hallschent ass vun de Gäscht iwwerhaapt näischt komm, ma vun der Escher Fola net vill méi a wann da wann de Ryan Klapp bedeelegt war.An der zweeter Hallschent ass op Escher Säit duerch den agewiesselte Saiti e bësse méi Tempo an d'Spill vun der Fola komm, ma et huet awer näischt dorunner geännert, dass et ee komplett onspektakuläre Match war, wou et un alle Säiten un Highlights gefeelt huet.De Retourmatch ass den 19. Juli donneschdes owes um 19 Auer am Kosovo.