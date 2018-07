© afp

Nodeems de Federer déi éischt zwee Sätz gewanne konnt, huet ee schonns gemengt, de Federer géing sécher an d'Halleffinallen anzéien, ma den Andersen huet sech zeréckgekämpft an dës Partie a konnt um Enn esouguer gewannen, dat mat 2:6, 6:7, 7:5, 6:4 an 13:11. Domat steet de Südafrikaner an der Halleffinall, wou hien et entweder mam John Isner ze di kritt.Mam Novak Djokovic steet ee weideren Halleffinalist fest. De Serb konnt sech mat 6:3, 3:6, 6:2 a 6:2 géint de Kei Nishikori duerchsetzen. Hie spillt géint de Rafael Nadal.