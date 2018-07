© afp

Déi 30 Joer al Spillerin steet domat déi zweete Kéier an hirer Karriär an der Finall vu Wimbledon. 2016 stoung d'Kerber schonns an der Finall, deemools huet si mat 5:7 an 3:6 géint d'Serena Williams verluer.Dëst kéint och dëst Joer nees geschéien, well d'Serena Williams kann et nach an d'Finall packen, dofir muss si allerdéngs géint d'Julia Görges gewannen. D'Görges hofft iwwerdeems eng reng däitsch Finall perfekt ze maachen.