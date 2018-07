An den Halleffinallen ass d'Lëtzebuergerin an hirer Serie déi 7. ginn, dat an enger Zäit vun 11 Sekonnen a 70 Honnertstel.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Op der Liichtathletik Weltmeeschterschaft vun den U20 si mam Patrizia Van der Weken an dem Lena Kieffer zwou Lëtzebuergerinne mat dobäi.Fir d'Patrizia Van der Weken ass iwwert d'100 Meter eng 15. Plaz ënnert 23 Leeferinnen erausgesprongen. D'Lëtzebuergerin war an den Halleffinallen an enger Zäit vun 11 Sekonnen a 70 Honnertstel op déi 7. Plaz gelaf. Fir an d'Finall ze kommen, hätt d'Patrizia Van der Weken missen eng Zäit vun 11,57 Sekonne lafen. An der Virronn war d'Lëtzebuergerin d'100 Meter an 11 Sekonnen an 62 Honnertstel gelaf, wat nëmmen 3 Honnertstel iwwert hirem nationale Rekord war.E Freideg ass d'Patrizia Van der Weken nach op den 200 Meter am Asaz. Hei huet dann och d'Lena Kieffer hiren éischten Asaz. Si trëtt iwwer 1.500 Meter un.