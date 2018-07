Nodeems an der éischter Hallschent keng vu béiden Ekippen ee Gol schéisse konnt, schéngt de Paolo Amodio an der Paus déi richteg Wierder fonnt ze hunn, fir seng Ekipp ze motivéieren, well déi hu kuerz no der Paus zougeschloen. De Mayron de Almeida konnt de Progrès Nidderkuer nämlech an der 51. Minutt a Féierung bréngen.Qäbälä hat wuel méi Ballbesëtz, ma si konnte sech géint déi staark Defense vun de Lëtzebuerger keng richteg Golchancen erausspillen. Nidderkuer war déi méi geféierlech Ekipp a sollt um Enn verdéngt mat 2:0 gewannen. Den Olivier Thill konnt an der 62. Minutt nämlech nach een Eelefmeter eraschéissen.Mat den zwee Auswäertsgoler hu si och schonns ganz gutt Chancen, fir een Tour weiderzekommen. De Retourmatch ass den 19. Juli um 19.30 Auer.En Donneschdeg den Owend um 20 Auer spillt de Stater Racing nach hiren 1. Tour, dat géint Vittorul aus Rumänien.E Mëttwoch den Owend hat d'Fola géint den FC Pristhina 0:0 gespillt.