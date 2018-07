© AFP

Den dräifache Motorrad-Weltmeeschter Dani Pedrosa huet um Donneschdeg matgedeelt, datt hien elo aner Prioritéiten a sengem Liewen hätt. Elo kéim een neit Kapitel.Den Dani Pedrosa huet seng Première an der Weltmeeschterschaft 2001 ginn an huet zanter dem Opstig an d'Kinneksklass (2006) 31 Victoirë gefeiert.Virun e puer Wochen hat d'Honda Racing Corporation erkläert, datt de japanesche Constructeur an de Spuenier no 18 Joer laanger Zesummenaarbecht géinge getrennte Weeër goen. Dem Pedrosa säin Nofolger gëtt de Jorge Lorenzo, deen den Ament fir Ducati fiert.Den Dani Pedrosa huet 2003 (125 ccm), 2004 an 2005 (250 ccm) de WM-Titel gewonnen. An der MotoGP gouf hien dräimol Vizeweltmeeschter.