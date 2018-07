No enttäuschender Saison

Sport: Am meeschte gelies

© afp

Dem Italiener säi Verhältnis zum Roman Abramowitsch war schonns länger Zäit net grad gutt. No 2 Joer muss den Italiener dann elo goen, dat well d'Resultater einfach net zefriddestellend waren.Den 48 Joer ale Conte soll vu sengem Landsmann Maurizio Sarri ersat ginn. Do misst een allerdéngs nach mam President vun Neapel, dem Aurelio De Laurentiis verhandelen.