Zanter e puer Jor hätt hie gesot, dat hei géif déi bescht Weltmeeschterschaft ginn. Haut kéint hie mat Iwwerzeegung soen, datt dat sou ass, sou den Infantino op enger Pressekonferenz e Freideg zu Moskau. De FIFA-President huet net nëmmen déi sportlech Akteuren, ma och den Organisateur gelueft an huet hinne Merci gesot, der russescher Regierung, dem President Putin a jidderengem, dee sech abruecht huet.E Sonndeg geet d'WM mat der Finall Frankräich-Kroatien am Luschniki-Stadion zu Moskau op en Enn. D'Kroate stëmme sech e Freideg mat engem Training do op de leschte Match an. D'Fransousen trainéieren hirersäits och zu Moskau hannert zouenen Dieren.Arbiter an der Finall e Sonndeg ass den Argentinier Nestor Pintana, dee schonn den Ouverturesmatch gepaff huet.D'Partie ëm déi 3. Plaz tëscht der Belsch an England ass scho fir e Samschdeg zu Sankt Petersburg programméiert.