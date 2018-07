No 7 Spilldeeg hu sech bei den Dammen an och bei den Hären d'Schéiss an d'Spora all Kéier fir déi lescht Ronn qualifizéiert.

A souwuel bei den Dammen, wéi bei den Häre gëtt et u sech kee klore Favorit. An der normaler Championnatsronn huet bei den Dammen d'Schéiss sech zwar 5:3 géint d'Spora duerchgesat, dat wëll awer näischt heeschen, seet d'Claudine Schaul, Spillerin aus dem Kräizgrënnchen. Claudine Schaul erwaart sech nämlech eng ganz spannend a ganz equilibréiert Partie.

Bei den Häre war et ëmgedréit, do gouf et eng 8:4-Victoire vun der Spora. Op psychologeschem Plang kéint dat schonn eng kleng Roll spillen, mengt de Raphael Calzi, Spiller aus dem Bambësch. An awer ass hien der Meenung, dass et um Enn wuel op d'Dagesform wuel ukënnt.

Fir d'Claudine Schaul, Directeur Sportif vun der Schéiss, hunn hir Hären, Scheidweiler, Kremer a Co. awer och hir Chancen, den Titel ze verdeedegen.

D'Claudine Schaul geet dovun aus, datt béid Ekippe wäerte versichen, mat hirer beschter Equipe unzetrieden. Bei den Häre war an der Woch ze héieren, datt bei der Spora de Gilles Muller dobäi kéint sinn. Bei den Dammen dierft een dann dovun ausgoen, datt bei der Formatioun aus dem Bambësch d'Mandy Minella a bei der Schéiss d'Eléonora Molinaro spillt.